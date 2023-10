Die beiden Bergbauunternehmen Atlantic Lithium und Piedmont Lithium schicken sich an, das Projekt Ewoyaa in Mankesim in der Zentralregion Ghanas umzusetzen. Zu den Kunden von Piedmont Lithium gehören u.a. Tesla und LG Chem. Die Lithium-Mine in Ghana soll im zweiten Quartal 2025 in Betrieb gehen und 2026 ihre volle Produktionskapazität von 365.000 Tonnen Lithium pro Jahr erreichen. Im Juni 2023 veröffentlichten die Partner bereits eine finale Machbarkeitsstudie ...

