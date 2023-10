Nach wie vor bleibt die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen in den USA ein wichtiger Belastungsfaktor für DAX und Co. Meldungen der Unternehmen zur operativen Entwicklung sind derzeit noch Mangelware. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small und Mid Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten?Small und Mid Caps sind derzeit nicht wirklich gefragt. Doch es gibt Titel, die sich diesem Umfeld entziehen können. Einer davon ist UNITED INTERNET. Was steckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...