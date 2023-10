© Foto: Stanislav Kogiku - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Seit Jahresanfang hat der japanische Leitindex Nikkei 225 um mehr als 20 Prozent zugelegt. Goldman Sachs hebt Japan als Lichtblick hervor und nennt zwei vielversprechende Aktien aus dem Bankensektor.Japan sei ein Lichtblick. Insbesondere die Banken würden sich von der Normalisierung der Zinssätze durch die Bank of Japan sowie von Unternehmensführungsreformen an der Tokioter Börse positiv beeinflusst zeigen, so Goldman-Analystin Makoto Kuroda gegenüber CNBC. Sie geht davon aus, dass "Verbesserungen der Ertragskraft bei den Banken" vom Markt bisher nicht eingepreist worden seien. Vor allem die konstante Geldpolitik der Bank of Japan, die die Zinssätze bei minus 0,1 Prozent hält, käme …