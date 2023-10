Heute erfolgte der traditionelle Spatenstich zu greentec steel am Headquarter des voestalpine-Konzerns in Linz. Im ersten Schritt des Stufenplans werden je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz errichtet. Erst vor wenigen Wochen starteten die Bauarbeiten am voestalpine-Standort Donawitz. "Die beiden Spatenstiche in Linz und Donawitz sind mehr als ein symbolischer Akt und der Beginn eines Bauprojekts. Sie sind der sichtbare Grundstein für die grüne Zukunft der voestalpine und ein wichtiger Meilenstein für den Klimaschutz in Österreich", sagt Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG. Das Investitionsvolumen für beide Projekte beträgt 1,5 Mrd. Euro, davon entfallen auf Linz rund 1 Mrd. Euro. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ...

