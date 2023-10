Auf Schlusskursbasis ist die Alphabet-Aktie am Montag auf ein neues Jahreshoch geklettert. Ein gutes Zeichen, dass Anleger die etwas enttäuschenden KI-Ankündigung aus Mitte September mittlerweile verdaut haben - und der Erholungstrend könnte sogar noch anhalten.Die Aktie von Alphabet befindet sich seit zwei Wochen in einem soliden Erholungstrend, der mittlerweile zu Kursgewinnen in Höhe von 7,8 Prozent geführt hat. Charttechnisch wurde dabei die kritische Marke bei 134 Dollar sowie die 50-Tage-Linie, ...

