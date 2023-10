DJ DHL übernimmt Logistik-Joint-Venture Danzas in Dubai vollständig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DHL Group übernimmt ihr Logistik-Joint-Venture Danzas AEI Emirates mit Sitz in Dubai vollständig, um ihre Position in der Region zu stärken. DHL Global Forwarding, der Luft-, See- und Landfrachtspezialist des DAX-Konzerns, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden Danzas-Anteile in Höhe von 60 Prozent von der Investment Trading Group unterzeichnet. Finanzielle Einzelheiten nannte DHL nicht.

Danzas ist in erster Linie auf Logistik- und Transportdienstleistungen für Dubai und die nördlichen Emirate spezialisiert. Die vollständige Integration von Danzas werde DHL Global Forwarding dabei helfen, das profitable Wachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Golf-Kooperationsrat und der Region Naher Osten und Asien (MEA) weiter zu beschleunigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2023 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.