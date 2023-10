Die Aktie von Coca-Cola steht am Dienstagnachmittag an der Dow-Spitze. Neben stark überverkauften Indikatoren sorgt eine Prognoseanhebung des Konkurrenten PepsiCo für eine starke Erholung. DER AKTIONÄR hat am Morgen ein Faktorzertifikat von Morgan Stanley empfohlen, mit dem risikofreudige Anleger auf steigende Kurse setzen können.

