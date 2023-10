Nach zuletzt zwei guten Börsentagen setzt sich am Dienstag die Erholung an den US-Aktienmärkten fort. Spannend für den Gesamtmarkt werden dabei weitere Aussagen seitens der Fed-Mitglieder, nachdem sich am Montag bereits der Fed-Vizechef geäußert hatte.Zuletzt hatte die Hoffnung auf eine weitere Zinspause der Notenbank Fed die Furcht vor Aktienkursverlusten wegen des Angriffs der palästinensischen Hamas auf Israel verdrängt und die Börsen nach oben getrieben. Nachdem sich am Montag der Vizechef der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...