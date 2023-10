Der Erste Immobilienfonds verkauft fünf Immobilien mit vorwiegender Wohnnutzung an die Wiener Städtische Versicherung. Mit den liquiden Mitteln aus dem Deal sollen Investitionen in neue, nachhaltig orientierte Projekte erfolgen. "Unser Fonds ist über die Jahre stetig gewachsen und hat mittlerweile ein beträchtliches Volumen aufgebaut. Im Sinne der Anleger:innen ist es notwendig, sich hin und wieder von Objekten zu trennen, die nicht mehr zu 100% in das Portfolio passen. Unser vorrangiges Ziel ist und bleibt es, unsere Fonds ESG- und damit zukunftsfit zu gestalten. Der Verkauf bestätigt einmal mehr unsere Strategie und Werthaltigkeit der Immobilien", so Peter Karl, CEO der Erste Immobilien KAG. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen ...

