Die eingeführten ESG-Regeln sollten nicht zu stark geändert werden, äußerte der ESG-Verantwortliche der DWS GROUP Dennis Haensel im Interview mit Reuters. Der Experte der DWS deutet an, dies könnte die Frustrationstoleranz in der Branche überstrapazieren, nachdem man sich intensiv auf das Regelwerk eingestellt hat. Hintergrund:



Die EU-Kommission prüft die Basics. Bewährt sich das geltende ESG-Regelwerk (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) in der Realität? Leistet es also einen signifikanten Beitrag, um die positiven Effekte in Sachen Nachhaltigkeit zu erreichen?



Es wurde ein Revisionsprozess eingeleitet. Zuvor hatten sich sowohl Investoren als auch Regulierungsbehörden in Mitgliedsstaaten über erhebliche Lücken beschwert. Dies reicht bis hin zum Vorwurf, dass SFDR geradezu die Grundlage für Greenwashing sei (scheinbare Erfüllung der Kriterien). Demnach wäre das Regelwerk nur eine formale Labelmaschine statt eines Werkzeugs für echte Transparenz.



Bis zum 15. Dezember haben die Marktteilnehmer Gelegenheit, sich an einem Konultationsverfahren zu beteiligen. Darin soll u. a. komplett sichtbar gemacht werden, wie SFDR zurzeit umgesetzt wird.



Helmut Gellermann



