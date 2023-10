© Foto: Christian Charisius/dpa



Der chinesische Immobilienentwickler Country Garden kann Auslandszahlungen wiederholt nicht leisten und befürchtet, dass Anleger jetzt Konsequenzen ziehen. Der Aktienkurs befindet sich im Sinkflug.Chinas größter Entwickler für private Immobilien, Country Garden, wird erneut ausstehende Zahlungsverpflichtungen an ausländische Investoren wohl nicht leisten können. Der Konzern gab dies in einer Mitteilung an der Hongkonger Börse selbst bekannt. Zudem habe man ausstehende Zahlungen in Höhe von 470 Millionen Hongkong-Dollar (60 Millionen US-Dollar) nicht leisten können. Damit scheint die Rettung von Country Garden und das Eindämmen der chinesischen Immobilienkrise zunehmend unrealistisch. …