Sportradar wurde nach einem internationalen Ausschreibungsverfahren von der Taiwan Sports Lottery als offizieller Anbieter von Technologie- und Servicelösungen ausgewählt. Sportradar wird dabei als Teil des Konsortiums, welches die Taiwan Sports Lottery von 2024 bis 2033 betreiben wird. "Die Ernennung zum Teil des Konsortiums aus ADATA Technology als Lizenzinhaber, Taiwan Sports Lottery Company Ltd (TSLC) als Betreiber und China Trust Bank stärkt die Branchenposition von Sportradar im asiatisch-pazifischen Raum weiter", betont Sportradar. Konkret wird Sportradar die End-to-End-Lösung für die Verwaltung von Sportwetten und Spielerkonten Orako vollständig in mehr als 2.600 Einzelhandelsgeschäften in Taiwan sowie über Web- und Mobilkanäle ...

