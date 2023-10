Schokolade, Cola, Milch - schnelllebige Konsumgüter zeichnen sich vor allem durch den kurzen Kaufentscheidungsprozess aus. Dieses Phänomen lässt sich auch an der Börse beobachten: Als Oatly vor 2 Jahren seinen Börsengang verkündigte, war der Hype groß und der Kauf für viele Anleger selbstverständlich. Ein Schritt, den der Großteil schnell bereute."Kaufe, was du kennst." Mehr oder minder haben sich die Oatly-Aktionäre eigentlich an die 2. Börsenregel von Börsenlegende Peter Lynch gehalten. Nur sollten ...

