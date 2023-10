DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit kräftigem Satz über 15.400 - Zinsdruck lässt nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Die Sorge vor einer Eskalation des Krieges in Israel ebbte etwas ab und damit die Sorge vor weiter steigenden Ölpreisen. Zugleich machte Zinszuversicht die Runde nach taubenhaft aufgenommene Aussagen von US-Notenbankern. Sie werten den kräftigen Anstieg der Langfristzinsen als ausreichend, um die Inflation zu bremsen. In den USA fielen die Marktzinsen darauf kräftig. Für Rückenwind sorgten dazu die weiter steigenden Kurse an der Wall Street. Der DAX sprang um knapp 2 Prozent auf 15.424 Zähler.

Bankaktien waren mit Erwartungen gesucht, dass die US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo, die am Freitag Zahlen vorlegen, deutlich höhere Zinserträge ausweisen dürften. Der Banksektor in Europa legte um 2,4 Prozent zu, im DAX stiegen Deutsche Bank um 2,8 und im MDAX Commerzbank um 1,8 Prozent.

Auch zinsempfindlichen Aktien von Unternehmen mit weiter in der Zukunft liegenden Gewinnhoffnungen wie Zalando (+4,6%) und Delivery Hero (+6,6%) waren stärker gesucht.

Autowerte wie VW und BMW stiegen um bis zu 3 Prozent. Im Handel hieß es, der Autoabsatz hänge auch stark von den Finanzierungen der Autobanken ab und da seien niedrigere Zinsen günstig. Versorger, die traditionell erhöhten Fremdkapitalbedarf haben, stiegen ebenso. Eon um 2 und RWE um 3,6 Prozent. Auch Aktien von Unternehmen aus der Windenergiebranche verzeichneten kräftige Aufschläge.

Airbus legten um 2 Prozent zu. In den ersten neun Monaten wurden 488 Maschinen an Kunden übergeben. Das entspreche rund 68 Prozent des Jahresziels von 720 Maschinen und sei ein etwas besserer Wert als üblich, sagten Analysten. Die Aktie des Triebwerkherstellers MTU stiegen 3,3 Prozent.

Adidas legten um 2,3 Prozent zu auf 169,88 Euro. Die Aktie bleibt für Berenberg Top-Wert im Sektor. Die Analysten haben im Vorfeld des Berichts zum dritten Quartal ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 220 Euro bestätigt.

Bei den Nebenwerten stiegen Verbio um 5,8 Prozent. Hier hat laut den Analysten von Jefferies der Kapitalmarkttag positiv überrascht.

Kontron verteuerten sich um 6,5 Prozent. Das Unternehmen hat sich zwei "Design Wins" mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro gesichert.

Eckert & Ziegler stiegen um 5,8 Prozent nach eine Liefervereinbarung für das Radioisotop Actinium-225.

Nicht gesucht waren nur defensive Aktien. Im DAX wiesen Fresenius und Henkel leichte Kursverluste auf.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.423,52 +2,0% +10,77% DAX-Future 15.546,00 +2,0% +8,41% XDAX 15.426,44 +1,5% +11,23% MDAX 25.795,41 +2,2% +2,70% TecDAX 3.043,73 +2,3% +4,20% SDAX 12.822,39 +1,9% +7,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,22 -23 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 38 2 0 2.809,1 62,2 52,2 MDAX 44 6 0 444,8 22,1 22,5 TecDAX 28 2 0 588,8 17,8 17,2 SDAX 60 8 2 88,5 13,2 12,8

October 10, 2023 11:56 ET (15:56 GMT)

