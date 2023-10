Halle/MZ (ots) -



Bettwanzen breiten sich in Sachsen-Anhalt zunehmend aus. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Mittwochausgabe. Nach Angaben des Landesverbands Mitte der Deutschen Schädlingsbekämpfer rücken die Kammerjäger seit dem Ende der Corona-Pandemie deutlich häufiger wegen des Wanzenbefalls aus als zuvor. Die Auftragszahlen seien um knapp 50 Prozent gestiegen, sagte Verbandsvorstand Marco Müller der MZ. "Während der Corona-Zeit waren die Maßnahmen abgeflacht. Jetzt hat es enorm zugenommen", sagte der Kammerjäger.



Die wenige Millimeter großen Insekten nisten sich oft in Matratzen und Polstern ein. Wittern die nachtaktiven Blutsauger einen Menschen, stechen sie zu. Inzwischen rückten er und seine Mitarbeiter etwa zwei- bis dreimal pro Woche wegen der Parasiten zu Wohnungen, Hotels oder Flüchtlingsheimen aus, sagte Kammerjäger Müller aus Dresden. Auch in Sachsen-Anhalt habe er Kunden. Grund für die Rückkehr der Bettwanzen ist laut dem Schädlingsbekämpfer der Reise-Boom seit Pandemieende. Die Insekten versteckten sich im Urlaubsgepäck und breiteten sich dann innerhalb der heimischen vier Wände aus.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5622933

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken