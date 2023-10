VertiGIS, ein Weltmarktführer im Bereich der räumlichen Asset-Management-Lösungen und Software für geografische Informationssysteme (GIS), ist stolz darauf, die jüngste Ergänzung der neuen Produktlinie VertiGIS Networks anzukündigen: den VertiGIS Network Locator. Diese innovative Ortungslösung für unterirdische Versorgungssysteme revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen die Nachfrage nach 811, Call-Before-You-Dig und One-Call-Antworten mit Effizienz und Genauigkeit bedienen.

A locate request through Texas811 assigned to the "North Team;" a 3rd party locate service. (Graphic: Business Wire)

Mit dem VertiGIS Network Locator können Benutzer Ortungsanfragen automatisch in einem einzigen System empfangen, verarbeiten und kartieren. So wird sichergestellt, dass die Benutzer keine Tickets übersehen und dass ihre Netzwerke vor kostspieligen Ausfällen geschützt sind. Benutzer können Ortungsaufträge in allen 50 Staaten und Kanada bearbeiten und die Lösung lässt sich problemlos in lokale und landesweite Ortungsunternehmen wie USIC integrieren. Da die Preisgestaltung nach dem Ortungsvolumen und nicht nach der Anzahl der Außendienstmitarbeiter erfolgt, passt sich der VertiGIS Network Locator automatisch an die Bedürfnisse der Benutzer an, unabhängig davon, ob es sich um eine kleine oder eine große Organisation handelt.

"Ein einziger Störfall reicht aus, um einen Versorgungs- oder Telekommunikationsdienst lahmzulegen, was sich nachteilig auf die Kunden auswirkt und die Unternehmen Zeit und Geld kostet. Angesichts des zunehmenden Wachstumsdrucks war es noch nie zuvor so wichtig, Netzwerke zuverlässig und effizient zu lokalisieren", so Paul Wickman, Global Product Director bei VertiGIS. "Durch die Erweiterung unserer Produktlinie VertiGIS Networks um den VertiGIS Network Locator unterstreichen wir unser Engagement, Versorgungsunternehmen und Kommunikationsdienstleister in die Lage zu versetzen, ihre Netze in einer zunehmend digitalen Welt effizient zu verwalten und zugleich die gesetzlichen Anforderungen und Sicherheitsstandards zu erfüllen."

Über VertiGIS:

VertiGIS ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Asset Management und geografische Informationssysteme (GIS) sowie Softwareentwickler. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, mit denen Fachkräfte in den Marktsegmenten Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikation und Infrastruktur ihre Geschäftsprozesse mit räumlicher Verwaltungstechnologie verbinden können. Das Produktportfolio von VertiGIS, das von über 5.000 Kunden und Millionen von Endbenutzern auf der ganzen Welt eingesetzt wird, wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der führenden GIS-Software, insbesondere ArcGIS® von Esri, zu erweitern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vertigis.com.

Lisa Cottrell Chief Marketing Officer, VertiGIS

lisa.cottrell@vertigis.com



Paul Wickman Global Product Director, VertIGIS

paul.wickman@vertigis.com



Homepage: www.vertigis.com