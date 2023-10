Nathalie Curtis-Lethbridge zur Leiterin der neuen Londoner Zentrale für EMEA und Nordamerika ernannt

Vudoo, der Pionier im Bereich Content-Commerce und In-Stream-Checkout, hat seine Plattform mit der Eröffnung eines Standorts in London auf den internationalen Markt gebracht und damit den ersten Schritt seiner globalen Expansionspläne unternommen.

Nathalie Curtis-Lethbridge, Global Chief Growth Officer and Managing Director for EMEA and North America, Vudoo (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen hat Nathalie Curtis-Lethbridge zum Global Chief Growth Officer und Managing Director für EMEA und Nordamerika ernannt. Das Londoner Büro wird die Regionen Europa, Naher Osten, Afrika und zunächst auch Nordamerika betreuen. Nathalie Curtis-Lethbridge berichtet an den Gründer und CEO von Vudoo, Nick Morgan, und ist mit der Führung des globalen Wachstums von Vudoo und dem Aufbau des EMEA-Geschäfts betraut.

Dileep Yogasingham, Director of Strategic Accounts für die EMEA-Region, ist von Australien in das Londoner Büro umgezogen. Darüber hinaus werden in Kürze mehrere weitere Neueinstellungen bekannt gegeben. Überdies wird Manuela Cadd, frühere Director of Regional Go-to-Market bei Criteo, als Head of Strategic Business Partnerships von Australien aus zu Vudoo wechseln. Vudoo plant zudem die Ernennung regionaler Managing Directors für die Regionen Nordamerika und APAC sowie die Eröffnung von Standorten in Nordamerika in den kommenden zwölf Monaten.

Nathalie Curtis-Lethbridge gründete 2012 Atonik Digital, eine internationale Spezialagentur mit den Schwerpunkten Content und Content-Monetarisierung, Streaming Entertainment, strategische Partnerschaften, Markteintritt und Wachstum. Seitdem arbeitet sie an der Schnittstelle von Content, Technologie und Monetarisierung mit einer renommierten Gruppe von internationalen Kunden, darunter US-Studios, Telcos, Content-Plattformen, innovative Content-Tech-Unternehmen und Content-Produzenten.

Vudoo erschließt den internationalen Markt vor dem Hintergrund des exponentiellen Wachstums des Content-Commerce sowie des massiven Anstiegs der Nachfrage nach der bahnbrechenden Technologie des Unternehmens, insbesondere aufgrund der explosionsartigen Zunahme der Retail-Medien, deren Werbeeinnahmen aus dieser Channel-Prognose voraussichtlich auf 125,7 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023 steigen werden.

Vudoo wurde in Australien von dem Unternehmer und E-Commerce-Pionier Nick Morgan gegründet und unterhält Partnerschaften mit Verlagen wie News Corp, Are Media und New Zealand Media and Entertainment (NZME). Zu den weiteren globalen Kunden von Vudoo gehören Forever New, S&P Global und Kohler. Das Unternehmen hat Kampagnen für Marken wie Hilton, Samsung, Moët Chandon, Burberry, Dyson, Lexus, Hotel Clicquot und Sunday Riley umgesetzt.

Nick Morgan, Gründer und CEO von Vudoo, dazu: "Wir haben bei allen unseren bestehenden Kunden fantastische Ergebnisse erzielt, und angesichts des weltweiten Booms bei Retail-Mediennetzwerken und Content-Commerce ist es nun an der Zeit, die einzigartige Lösung von Vudoo über alle Medien-Touchpoints hinweg einem globalen Kundenstamm zugänglich zu machen."

"Nathalie Curtis-Lethbridges unglaubliche Erfahrung, ihre Expertise und ihre Verbindungen in den Bereichen Content, Technologie und Monetarisierung sowie ihre Erfahrung in der Unterstützung ihrer Kunden bei der Skalierung und dem Wachstum machen sie zu einer perfekten Ergänzung für Vudoo. Ihre Innovationsfreude und ihre Unterstützung bei der Bewältigung des rasanten Anstiegs des Interesses an unserer Lösung waren bisher von unschätzbarem Wert, und wir sind sehr erfreut, sie nun als Teil des Vudoo-Teams an Bord zu haben, um unser globales Wachstum voranzutreiben", fuhr Nick Morgan fort.

Nathalie Curtis-Lethbridge erläuterte, aus welchen Gründen sie bei Vudoo einsteigt und welche Möglichkeiten das Unternehmen weltweit bietet: "Da Content Commerce als Premium-Aktivierungstool für den weltweit boomenden Retail-Medienkanal voraussichtlich schneller wachsen wird als Social Media, handelt es sich um einen dynamischen Wachstumsbereich für den Aufbau von Monetarisierungsmöglichkeiten für Inhalte über mehrere Touchpoints des Publikums. Die Technologie von Vudoo stellt eine wichtige Brücke zwischen Content Commerce und der Kundeninteraktion am Ort der Inspiration dar, ermöglicht eine nahtlose In-Stream-Transaktion und bietet einen umfassenden Einblick in das Zuschauerverhalten."

"Bei meiner Arbeit mit Vudoo als Beraterin in den letzten Monaten konnte ich aus erster Hand das große Interesse an der Lösung von Vudoo und das enorme Potenzial für globales Wachstum in einem sehr spannenden, transformativen Bereich beobachten, der Inhalte, Technologie und Monetarisierung miteinander verbindet drei meiner Leidenschaften und die Grundlage meines Beratungsangebots in den letzten zehn Jahren. Die Möglichkeit, mit dem sehr talentierten Team von Vudoo zusammenzuarbeiten und einen Teil dazu beizutragen, dass das Unternehmen in dieser Zeit des Wandels im Bereich des Content Commerce und des Medieneinzelhandels weltweit wächst, ist unglaublich aufregend", so Nathalie Curtis-Lethbridge weiter.

Für die Zukunft plant Vudoo die Entwicklung von Tools für CTV-Plattformen, die es dem Streaming- und VoD-Publikum ermöglichen, Produkte im Rahmen der Werbeeinblendungen und der Videoinhalte selbst zu entdecken und zu kaufen.

"Man stelle sich eine Zukunft vor, in der CTV-Plattformen mit Marken zusammenarbeiten können, um monetarisierbare, einkaufbare Momente im Stream zu schaffen, in denen die Zuschauer Produkte in den Sendungen, die sie lieben, kaufen können, ohne jemals ihre Inhaltsplattform zu verlassen", führte Nathalie Curtis-Lethbridge zu Vudoos Vision für CTV aus und ergänzte: "Durch die Schaffung von mehr Interaktivität auf dem großen Bildschirm wird sich das gesamte Fernseherlebnis von passiv zu aktiv verändern und neue Einnahmequellen für CTV-Anbieter eröffnen."

Über Vudoo

Die 2017 gegründete Content-Commerce-Plattform von Vudoo versetzt Werbetreibende in die Lage, ihre Inhalte zu verbessern, indem sie personalisierte Erlebnisse durch einzigartiges One-to-One-Storytelling erzeugt, das die Aufmerksamkeit des Publikums einfängt und die Aufmerksamkeit steigert.

Die zum Patent angemeldete In-Stream-Checkout-Funktion des Unternehmens ermöglicht es Kunden, Transaktionen unmittelbar im Content durchzuführen, wodurch Werbetreibende die Konversionsrate steigern und den Verkaufstrichter verkürzen können. Der geringe Footprint von Vudoo sorgt dafür, dass Marken und Publisher Content-Commerce-Funktionen in ihren Tech-Stack integrieren können, ohne ihre eigene Infrastruktur oder ihre operativen Fähigkeiten aufrüsten zu müssen.

