Dompé, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Niederlassungen in Italien und den USA, gab heute die Ernennung von Shannon K. Sullivan zum Chief Commercial Officer (CCO) mit sofortiger Wirkung bekannt.

Sullivan ist eine hochqualifizierte und angesehene Führungspersönlichkeit in der biopharmazeutischen Industrie und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen allgemeines Management, Vertrieb, kommerzielle Abläufe, Marketing und Compliance. Sie verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Einführung und dem Ausbau neuer Produkte, der Steigerung des Umsatzes und dem Aufbau leistungsstarker Teams.

In ihrer neuen Funktion ist Sullivan für die Leitung der globalen Biotech-Vertriebsorganisation von Dompé und die Förderung des Wachstums des gesamten Produktportfolios des Unternehmens verantwortlich. Außerdem ist sie für die Entwicklung und Umsetzung der globalen kommerziellen Strategie von Dompé im Biotech-Bereich zuständig und sorgt dafür, dass das Unternehmen über die richtigen Produkte, Mitarbeiter und Prozesse verfügt, um seine Geschäftsziele zu erreichen.

"Wir freuen uns sehr, Shannon als neuen Chief Commercial Officer bei Dompé willkommen zu heißen", sagte Sergio Dompé, Executive President von Dompé. "Shannon ist eine Führungspersönlichkeit von Weltrang mit einem umfassenden Verständnis der biopharmazeutischen Industrie und einer erwiesenen Erfolgsbilanz. Wir sind zuversichtlich, dass sie entscheidend dazu beitragen wird, Wachstum und Innovation bei Dompé voranzutreiben, während wir unsere globale Reichweite weiter ausbauen und Patienten auf der ganzen Welt neue und innovative Medikamente zur Verfügung stellen."

Sullivan wechselt von Amgen zu Dompé, wo sie zuletzt als Vice President, General Manager of Vasculitis für die Inflammation Business Unit tätig war und das TAVNEOS-Team leitete. Davor hatte sie verschiedene leitende Positionen bei Amgen inne, darunter Vice President Managing Director, Amgen, Australien Neuseeland, und Vice President, U.S. Sales, Field Excellence Capabilities. Sullivan hat einen Bachelor of Science in Biotechnologie von der University of North Florida und absolvierte ein Nachdiplomstudium an der Duquesne University mit Schwerpunkt Chemie.

Über Dompé

Dompé ist ein privates, schnell wachsendes internationales biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Mailand, Italien, das auf eine Tradition von 130 Jahren medizinischer Innovation zurückblickt. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens stützt sich auf EXSCALATE, eine intern entwickelte strukturbasierte virtuelle Screening-Plattform, die eine der leistungsstärksten Supercomputing- und KI-Plattformen der Welt nutzt. Heute beschäftigt Dompé weltweit mehr als 800 Mitarbeiter und unterhält ein US-amerikanisches Handelszentrum in der San Francisco Bay Area.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Informationen, die möglicherweise nicht mit den erwarteten zukünftigen Ergebnissen übereinstimmen werden. Dompé glaubt fest an die Solidität und Vernünftigkeit der dargelegten Konzepte. Manche Informationen unterliegen jedoch einem gewissen Grad an Ungewissheit bezüglich ihrer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und der erforderlichen Verifizierungen durch Regulierungsstellen. Daher kann Dompé zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren, dass die Ergebnisse wie erwartet mit den obigen Informationen übereinstimmen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

