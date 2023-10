Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, und MikroElektronika (MIKROE) haben heute die Veröffentlichung der RTK (Real-Time Kinematic) Click Boards der Serie LC29H bekannt gegeben.

Quectel and MikroElektronika announce LC29H series RTK click boards to achieve cm-accurate positioning for mass-market IoT devices (Photo: Business Wire)

LC29H sind eine Reihe von Dualband- und Multikonstellations-GNSS-Modulen, die den gleichzeitigen Empfang von globalen GNSS-Konstellationen wie GPS, BDS, GLONASS und Galileo unterstützen. Sie sorgen für eine erhebliche Reduzierung von Mehrweg-Interferenzen in dichten Häuserschluchten und eine bemerkenswerte Verbesserung der Positionierungsgenauigkeit.

Die GNSS-Module der LC29H-Serie von Quectel wurden entwickelt, um den Anforderungen des Massenmarktes gerecht zu werden und ermöglichen hochpräzise Geräte mit kleinem Formfaktor und niedrigen Kosten. Die Module basieren auf dem neuesten L1/L5-Empfänger und haben im Vergleich zu bestehenden L1/L2-Empfängern eine gleichwertige Genauigkeitsleistung, verbrauchen aber 70 weniger Strom und ermöglichen Lösungen, die 50 kleiner sind.

Die Version GNSS RTK 3 Click verfügt über das Quectel LC29HEAMD Dualband (L1+L5) Modul. Sie kann MSM4 oder MSM7 RTK-Korrekturen liefern und kann mit der Quectel YEGM011AA Geodätischen Antenne als Basisstation kombiniert werden. Sie kann auch als Rover eingesetzt werden und bietet in Kombination mit der leistungsstarken Quectel YB0017AA Mobilantenne eine Genauigkeit im Zentimeterbereich. Die Kombination aus zwei Boards und den dazugehörigen Antennen ermöglicht ein sehr kostengünstiges RTK-Basis- und Rover-Paar mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich.

"Wir sind begeistert, dass MIKROE unsere neue LC29H Serie für seine neuen GNSS Click Boards Produkte ausgewählt hat", kommentiert Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "MIKROE ist dafür bekannt, erstklassige Clickboards, Dokumentationen und Entwicklungswerkzeuge anzubieten, die Ingenieuren und OEMs helfen, Ideen schnell und mühelos zu evaluieren und ihre neuen innovativen Produkte schnell in die Produktion zu bringen."

"MIKROE hat in Zusammenarbeit mit Quectel viele periphere Add-on Click Boards mit GNSS-, LTE- und GSM-Modulen entwickelt. Das Ergebnis unserer jüngsten Zusammenarbeit sind die beiden mikroBUS-Add-on-Boards für die Entwicklung von RTK-Rover- und Basisstationsanwendungen", sagt Aleksandar Mitrovic, Head of Click Development Team Click boards Product Marketing Manager bei MIKROE. "Wir sind sehr beeindruckt von der Qualität der Kommunikation und dem Umfang der Unterstützung bei der Entwicklung dieser Referenzdesigns."

Die LC29H Serie wurde entwickelt, um mit der Unterstützung von zwei Frequenzen zu glänzen, was zu einer außergewöhnlichen Genauigkeit führt. Im autonomen Modus erreicht sie beeindruckende Genauigkeitswerte von 1 Meter, während die RTK-fähigen Varianten eine Präzision im Zentimeterbereich erreichen. Darüber hinaus sorgt die optionale Dead Reckoning (DR)-Funktion für eine erstklassige Positionierungsleistung, selbst in schwierigen Szenarien, die durch schwache oder fehlende GNSS-Signale gekennzeichnet sind.

Die LC29H Serie verfügt über fortschrittliche Energieverwaltungsfunktionen und läutet damit eine Ära der stromsparenden GNSS-Erfassung und -Positionierung ein. Diese Eigenschaft macht das Modul zur idealen Wahl für Anwendungen, bei denen die Energieeffizienz im Vordergrund steht, insbesondere bei batteriebetriebenen Systemen, wie z. B. Roboter-Rasenmähern, E-Scootern, Sporttrackern, Drohnen oder Handdetektoren wie Metalldetektoren.

Das Modul der Quectel LC29H-Serie und das Mikroe GNSS RTK 3 Click werden auf der Intergeo am Quectel-Stand in Halle 1.2, Stand A1.012 zu sehen sein.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der sich auf einen hervorragenden Support und Service stützt. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen beim Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth-Modulen, sowie Antennen und Dienstleistungen.

Mit regionalen Büros und Support auf der ganzen Welt widmet sich unsere internationale Führung der Förderung des IoT und dem Aufbau einer intelligenteren Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Über MIKROE

MIKROE verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Embedded Design und in der Herstellung hochwertiger Entwicklungswerkzeuge und über 15 Jahre in der Entwicklung von Compilern und IDE-Toolchains, die sowohl für Einsteiger als auch für Profis geeignet sind. Mit über 90 Mitarbeitern und einer eigenen Produktionsstätte bietet MIKROE alles, was für die Einführung und Skalierung eines neuen Produkts erforderlich ist, unter einem Dach.

Click-Boards mit 1.500 verschiedenen Boards sind das größte Add-on-Board-Portfolio standardisierter Peripheriegeräte der Welt und dank des mikroBUS-Anschlusses mit mehr als 500 Systemboards auf dem Markt kompatibel. Dank ihres kleinen Formfaktors und der Unabhängigkeit von Controllern eignen sie sich für die Evaluierung einer bestimmten Technologie oder die schnelle Entwicklung von Prototypen für Ihre Endanwendungen. Verifizierte Referenzdesigns beschleunigen den Konzeptnachweis und verkürzen die Markteinführungszeit für Ihr endgültiges Design.

Contacts:

Medienkontakt: media@quectel.com