Die Xsolla Pay Station bietet eine neue Integration für Entwickler, die den Checkout vollständig personalisieren und lokalisieren möchten

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, kündigt Headless Checkout an, eine fortschrittliche Zahlungsanpassungsfunktion, die Spieleentwicklern dabei hilft, ein vollständig markengeschütztes und umsatzoptimiertes Kauferlebnis für ihre Spieler zu schaffen und gleichzeitig einen konformen und sicheren Zahlungsfluss zu gewährleisten.

Xsolla Headless Checkout (Graphic: Business Wire)

Headless Checkout ist Teil der neuen Version von Xsolla Pay Station, dem Flaggschiff-Produkt des Unternehmens. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Checkout-Erfahrungen innerhalb der Pay Station zu erstellen, und Entwickler können je nach den Anforderungen ihres Unternehmens eine der drei Integrationsoptionen wählen.

Die neueste Version der Xsolla Pay Station bietet vielfältige Integrationsmöglichkeiten, um den unterschiedlichen Anforderungen von Entwicklern und Unternehmen gerecht zu werden, darunter die innovative Headless Checkout-Funktion. Hosted Checkout bietet eine sofortige Lösung für Entwickler, die eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Monetarisierung ihrer Spiele suchen. Diese Option bietet eine einsatzbereite Benutzeroberfläche und wichtige Anpassungselemente wie voreingestellte Schriftarten, UI-Themes für Zahlungen und E-Mail-Formate für Quittungen. Diese Elemente können leicht über das Xsolla-Publisher-Konto geändert werden, was Hosted Checkout zu einem bequemen und unkomplizierten Weg für die schnelle Monetarisierung von Spielen macht.

Components Checkout bietet eine nahtlosere Benutzererfahrung für Entwickler, die eine größere Anpassungsfähigkeit anstreben, indem die Benutzeroberfläche direkt in Partnershops eingebettet wird. Für ein Höchstmaß an Flexibilität und Kontrolle ist Headless Checkout die erste Wahl. Es bietet eine erweiterte Layout-Verwaltung und ein beispielloses Maß an Anpassung, indem es Entwicklern ermöglicht, den Checkout-Prozess nahtlos in ihre Shop-Oberflächen zu integrieren. API-Aufrufe von Xsolla liefern die notwendigen Elemente und Komponenten, um maßgeschneiderte Zahlungserfahrungen zu schaffen. Entwickler erhalten ein höheres Maß an Kontrolle über die Schnittstelle und das Benutzererlebnis. Diese Kontrolle ist wichtig, um das Engagement der Spieler zu erhöhen, ihre Loyalität zu fördern und die Konversionsraten zu verbessern.

"Wir freuen uns, Spieleentwicklern eine reibungslose White-Label-Zahlungslösung anbieten zu können, die sie speziell auf die Bedürfnisse ihrer Spiele und Spieler abstimmen können", so Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Headless Checkout ist die perfekte Lösung für Spieleentwickler, die das Zahlungserlebnis vollständig selbst gestalten, ihr Branding anpassen und alles nahtlos in das Design ihrer Spiele integrieren möchten."

Einige Vorteile des Headless Checkout:

Hochgradig individuell gestaltbare Zahlungserfahrung: Headless Checkout ist eine von der Back-End-Funktionalität getrennte Benutzeroberfläche, die eine vollständige Änderung des Kaufvorgangs ermöglicht. Wie Hosted Checkout und Components Checkout bietet es integrierte Unterstützung für mehr als 700 Zahlungsmethoden, mehr als 130 Währungen und mehr als 200 geografische Regionen.

Headless Checkout ist eine von der Back-End-Funktionalität getrennte Benutzeroberfläche, die eine vollständige Änderung des Kaufvorgangs ermöglicht. Wie Hosted Checkout und Components Checkout bietet es integrierte Unterstützung für mehr als 700 Zahlungsmethoden, mehr als 130 Währungen und mehr als 200 geografische Regionen. Einheitlichkeit der Marke: Entwickler können die Benutzeroberfläche vollständig individuell gestalten, damit sie sich nahtlos in das Design ihrer Spiele oder Spielsysteme einfügt, um den Spielern ein nahtloses Erlebnis zu bieten und das Branding zu stärken.

Entwickler können die Benutzeroberfläche vollständig individuell gestalten, damit sie sich nahtlos in das Design ihrer Spiele oder Spielsysteme einfügt, um den Spielern ein nahtloses Erlebnis zu bieten und das Branding zu stärken. Vollständiges Eigentum und Kontrolle: Entwickler können ihre eigenen A/B-Tests durchführen und verwalten, um zu ermitteln, welche Zahlungserfahrungen zu höheren Konversionen und Umsätzen führen

Entwickler können ihre eigenen A/B-Tests durchführen und verwalten, um zu ermitteln, welche Zahlungserfahrungen zu höheren Konversionen und Umsätzen führen Globale Sicherheit und Compliance: Als eingetragener Händler kümmert sich Xsolla um die Komplexität von globalen Zahlungen, Steuern und Compliance.

Als eingetragener Händler kümmert sich Xsolla um die Komplexität von globalen Zahlungen, Steuern und Compliance. Verbesserte Privatsphäre und Sicherheit der Kunden: Headless Checkout verfügt über vorgefertigte UI-Komponenten für sensible Zahlungsdetails, sodass die Informationen nicht mit den Systemen der Entwickler interagieren müssen.

Weitere Informationen über Headless Checkout finden Sie hier: xsolla.pro/headless-checkout

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen Marktführer im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Tokio und anderen Städten rund um den Globus. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

Für weitere Informationen besuchen Sie: xsolla.com

Contacts:

Derrick Stembridge

Global Director of Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com