Die FIFA-Ära ist vorbei - doch der Launch von "EA Sports FC 2024" kann die Spieler begeistern. Das haben auch die Analysten der Bank of America erkannt, woraufhin sie am Dienstag die Aktie von Electronic Arts hochgestuft haben. An der Börse gab das Analysten-Upgrade weiteren Rückenwind - und die EA-Aktie kletterte um 3,3 Prozent nach oben.Am 29. September wurde die neue Fußballsimulation aus dem Hause Electronic Arts veröffentlicht. Rund zwei Wochen nach dem Start von "EA Sports FC 24" steht die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...