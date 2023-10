EQS-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf

Epigenomics AG: Vollzug des Vertrags über die Veräußerung nahezu sämtlicher Vermögenswerte der Gesellschaft und Anpassung der Prognose für 2023



10.10.2023 / 20:56 CET/CEST

Vollzug des Vertrags über die Veräußerung nahezu sämtlicher Vermögenswerte der Gesellschaft und Anpassung der Prognose für 2023 Berlin, 10. Oktober 2023 - Die Epigenomics AG (Frankfurt General Standard: ECX1; die "Gesellschaft") hat heute den mit New Day Diagnostics LLC ("New Day Diagnostics"), einem US-amerikanischen Diagnostik- und Auftragsforschungs-Unternehmen, am 24. Juli 2023 geschlossenen Vertrag über die Veräußerung ihrer wesentlichen Vermögenswerte vollzogen. Damit sind nahezu sämtliche Vermögensgegenstände der Gesellschaft auf New Day Diagnostics übergegangen. Als Gegenleistung hat die Gesellschaft im Rahmen des Vertragsvollzugs eine Barzahlung in Höhe von USD 0,5 Mio. sowie eine Beteiligung an New Day Diagnostics erhalten. Ferner hat die Gesellschaft Anspruch auf Zahlungen in Höhe von USD 1,0 Mio. zum 1. Dezember 2023 sowie weitere USD 0,3 Mio. zum 30. Juni 2024. Der Vertrag mit New Day Diagnostics sieht darüber hinaus weitere mögliche Barzahlungen vor. Diese hängen zum einen vom Erreichen bestimmter Meilensteine, die Epi proColon und vorrangig Epi proColon "Next-Gen" betreffen, ab und können bis zu USD 8,0 Mio. erreichen. Zum anderen handelt es sich um Lizenzzahlungen bzw. Earn-Out-Zahlungen (im Wesentlichen in Form von Umsatzbeteiligungen) im Zeitraum bis 2043, dem Auslaufen des patentrechtlichen Schutzes, die von der Kommerzialisierung von Epi proColon "Next-Gen" abhängig sind. Infolge des Vollzugs des Vertrags mit New Day Diagnostics hat die Gesellschaft heute auch ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst und geht nunmehr von einem adjustierten EBITDA (vor anteilsbasierter Vergütung) innerhalb einer Bandbreite von EUR -4,5 Mio. bis EUR -5,5 Mio. (zuvor EUR -7,0 Mio. bis EUR -9,0 Mio.) aus. Die Anpassung resultiert maßgeblich aus den Erlösen für das Jahr 2023 aus dem Vertrag mit New Day Diagnostics. Der erwartete Finanzmittelverbrauch für 2023 von EUR 7,0 Mio. bis EUR 9,0. Mio. bleibt unverändert. Kontakt:

