NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag anfängliche Kursverluste weitgehend aufgeholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) gab zuletzt noch um 0,09 Prozent auf 10775 Punkte nach. Im Tagestief war der Future bis auf 107,34 Punkte gefallen. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag zuletzt wenig bewegt bei 4,65 Prozent.

Kursbewegende Konjunkturdaten standen am Dienstag nicht auf dem Programm. Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte seine Ansicht, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht noch weiter erhöht werden müssen. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei nun restriktiv genug, um die Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bewegen./bek/he