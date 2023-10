Das Kymeta Osprey u8 HGL, ein hybrides GEO-LEO-Terminal, baut auf der bewährten Expertise in der Bereitstellung robuster Kommunikation für anspruchsvolle militärische Umgebungen auf und wird Anfang des ersten Quartals 2024 auf dem Markt erhältlich sein.

Das weltweit führende Unternehmen für Flachbildsatellitenantennen, Kymeta (www.kymetacorp.com), kündigte heute auf der AUSA 2023 Annual Meeting and Exposition die Markteinführung des Osprey u8 HGL an, eines hybriden GEO/LEO-Terminals (geostationary/low Earth Orbit), das speziell für militärische Nutzer entwickelt wurde. Der Osprey u8 HGL nutzt das LEO-Satellitennetzwerk der Eutelsat-Gruppe (früher bekannt als OneWeb) und ist eine komplette, anpassbare Lösung, die unkompliziert auf einer Vielzahl von Militärfahrzeugen und -schiffen montiert werden kann, um Konnektivität unterwegs zu ermöglichen. Es handelt sich um das erste gewerblich erhältliche Multi-Orbit-Terminal und das erste Multi-Orbit-Terminal im LEO-Netz der Eutelsat-Gruppe. Kymeta nimmt ab sofort Bestellungen entgegen, wobei die ersten Lieferungen im ersten Quartal 2024 erfolgen sollen.

The Osprey u8 HGL terminal (Graphic: Business Wire)

Die neue Hybridlösung baut auf Kymetas bestehendem Produktportfolio und Know-how auf. Kymetas militärisch ausgerichtetes Osprey u8 GEO-Terminal wurde im März 2022 eingeführt und wird derzeit von mehreren Abteilungen des US-Verteidigungsministeriums in laufenden Konflikten eingesetzt. Im Januar 2023 brachte Kymeta den Hawk u8 LEO auf den Markt, dicht gefolgt vom Peregrine u8 LEO für maritime Kunden im März, die beide im LEO-Netz zugelassen sind und täglich an Kunden weltweit ausgeliefert werden. Mit dem Osprey u8 HGL wird Kymeta den Streitkräften eine wirklich robuste, für den Einsatz in der Raumfahrt geeignete Kommunikationslösung bieten, die den Anforderungen anspruchsvoller und rauer militärischer Umgebungen gerecht wird. Die Multi-Orbit-Funktionen des Osprey u8 HGL bieten eine noch höhere Verfügbarkeit und sind gleichzeitig langlebig, hochgradig anpassbar, stromsparend, kaum sichtbar und einfach zu bedienen, so dass kein Satcom-Fachwissen erforderlich ist.

"In den modernen militärischen Umgebungen von heute hat sich Konnektivität in Bewegung als einer der entscheidenden Schlüssel zum Erfolg etabliert", so Walter Berger, President und Co-CEO, Kymeta. "Mehr als jeder andere Sektor verlangt das Militär eine wirklich zuverlässige, flexible und dauerhafte mobile Kommunikation, um seine Einsatz- und Ausbildungsanforderungen zu erfüllen. Unser neues Terminal bietet militärischen Kunden die zuverlässige Kommunikation, die sie benötigen, indem es sie in die Lage versetzt, problemlos zwischen LEO- und GEO-Multi-Orbit-Netzen zu wechseln und dabei stets Verfügbarkeit und Redundanz zu gewährleisten. Dank der Zusammenarbeit von Eutelsat und OneWeb, jetzt Eutelsat Group, sind wir sehr erfreut, unsere bewährte Zusammenarbeit mit dem Militär fortzusetzen und innovative, marktführende Lösungen anzubieten."

Chris Moore, 2* ehemaliger RAF-Offizier und VP Defence Security bei Eutelsat OneWeb, ergänzte: "Jeder Orbit hat seine eigenen Stärken. Kombiniert man also LEO und GEO miteinander, erhält man die Vorteile beider Systeme, vor allem, wenn man eine mehrschichtige Architektur schafft, damit sie zusammenarbeiten. Dies wird sich für die Streitkräfte als unschätzbar wertvoll erweisen, da der Anwender in der Lage ist, seine Daten auf dem optimalsten Weg zu übertragen."

"Durch die Partnerschaft mit Kymeta und seinen innovativen Endgerätelösungen wie dem Osprey u8 HGL können wir den Streitkräften schnelle Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz zur Verfügung stellen egal, an welchem Ort der Welt sie sich befinden."

"Die mobile Multi-Orbit-Antenne Osprey u8 HGL von Kymeta ist ein Innovationssprung, der den Einsatzkräften in militärischen Umgebungen einen Rettungsanker bietet, wenn keine andere Kommunikationsquelle zur Verfügung steht", erklärte Kevin Steen, CEO von OneWeb Technologies, dem US-Vertreter von Eutelsat OneWeb. "Wir sind stolz darauf, unseren US-Militärkunden diese innovative neue LEO-GEO-Multi-Orbit-Lösung zur Verfügung stellen zu können, die ihnen unübertroffene, wirklich zuverlässige und belastbare globale Konnektivitätsmöglichkeiten bietet."

Teilnehmer der bevorstehenden AUSA 2023 Annual Meeting and Exposition in Washington, DC (9.-11. Oktober) sind eingeladen, den Stand #4256 zu besuchen, um den Osprey u8 HGL persönlich zu begutachten und mit einem Mitglied des Kymeta-Teams zu sprechen.

Über Kymeta

Kymeta ist Branchenführer im Bereich Flat Panel-Satellitenantennen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen und erschließt den gewerblichen Mehrwert des Weltraums, um den enormen, ungedeckten Bedarf an allgegenwärtiger Breitband- und echter mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Die innovative Metasurface-Technologie von Kymeta, gepaart mit einem Software-First-Ansatz, liefert die erste kommerziell verfügbare, auf Metamaterial basierende und elektronisch gelenkte Satelliten-Flachantenne. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im Stand, und zwar für jedes Fahrzeug, Schiff, Flugzeug oder jede feste Plattform. Sie versetzen verschiedene Branchen auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von Kapazitäten im Weltraum zu verändern.

Kymeta ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Für weitere Informationen besuchen Sie kymetacorp.com

