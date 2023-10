DJ PTA-Adhoc: ERWE Immobilien AG: Außerordentliche HV der ERWE Immobilien AG stimmt nicht für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta/10.10.2023/21:40) - * Hauptversammlung stimmt zwar für Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 12 Mio., aber gegen die Aktienzusammenlegung im Verhältnis 20:1 * Da der Barkapitalerhöhungsbeschluss auf der vorherigen Aktienzusammenlegung fußt, ist er nicht durchführbar.

Frankfurt/M., den 10. Oktober 2023. Die außerordentliche Hauptversammlung der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6) hat heute knapp die notwendige Mehrheit für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen bestehend aus (1) einer Kapitalherabsetzung durch die Einziehung von zwei Aktien, (2) eine ordentliche Kapitalherabsetzung durch die Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 20:1 sowie (3) eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre um bis zu EUR 12 Mio., verfehlt. Zwar stimmten die Aktionäre mit rund 73,6% der abgegebenen Stimmen und des vertretenen Kapitals für die drei Maßnahmen. Da aber die ordentliche Kapitalherabsetzung zu TOP 2 eine Mehrheit von 75% des vertretenen Grundkapitals erfordert, wurde dieser Beschluss nicht mit der notwendigen Mehrheit gefasst. Da wiederum die Barkapitalerhöhung auf dem gemäß TOP 1 und TOP 2 herabgesetzten Grundkapital fußt, kann auch die Barkapitalerhöhung nicht umgesetzt werden.

Der Vorstand wird im Hinblick auf die Versagung der Zustimmung zu den Kapitalmaßnahmen die verbleibenden Möglichkeiten zur Restrukturierung der Gesellschaft weiter prüfen und entsprechende Maßnahmen umsetzen.

Der Vorstand

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist im Basic Board der Frankfurter Börse (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstr. 6 B

20148 Hamburg

T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340

presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG

Hans-Christian Haas

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt

T.+49-69-96 376 869-25, F. +49-69 96 376 869-30

h.haas@erwe-ag.com

(Ende)

Aussender: ERWE Immobilien AG Adresse: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Christian Haas Tel.: +49 69 96376869 25 E-Mail: h.haas@erwe-ag.com Website: www.erwe-ag.com

ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2023 15:40 ET (19:40 GMT)