Der derzeitige Chairman und CEO von Driscoll's, J. Miles Reiter, tritt im Januar 2024 in den Ruhestand und wird Executive Chairman

Der Vorstand von Driscoll's hat Soren Bjorn, derzeit Präsident von Driscoll's of the Americas, zum neuen CEO des Unternehmens gewählt. Er wird die Rolle im Januar 2024 übernehmen und das weltweite Tagesgeschäft des Unternehmens beaufsichtigen. J. Miles Reiter, der derzeitige Vorsitzende und CEO von Driscoll's, hat angekündigt, dass er Ende des Jahres in den Ruhestand gehen und Executive Chairman des Familienunternehmens wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231010256952/de/

Soren Bjorn, Driscoll's incoming CEO (Photo: Business Wire)

Bjorn kam 2006 zu Driscoll's, dem Beerenunternehmen der Welt, und war in den letzten 17 Jahren in nahezu allen Bereichen des Unternehmens tätig. Als ehemaliger Senior Vice President of International Business and Global Technologies leitete er die Geschäftsentwicklung in Europa, Südamerika und Australien sowie die globale Forschung und Entwicklung und die Züchtung. Im Jahr 2013 wurde er Leiter der Geschäftseinheit von Driscoll's in Nordamerika und wurde 2017 in seine aktuelle Position als President von Driscoll's of the Americas berufen.

Driscoll's Beeren sind bei Verbrauchern auf der ganzen Welt beliebt und machen sie zu einer der Top-Marken im Lebensmitteleinzelhandel. Als neuer CEO ist es Bjorns Priorität, die florierende Unternehmenskultur zu erhalten und das globale Wachstum weiter zu beschleunigen. Auf der Grundlage seiner Erfahrungen in der Leitung von Forschung und Entwicklung und Innovation wird er auch die Bemühungen des Unternehmens zur Einführung neuer Technologien leiten, die die betriebliche Effizienz verbessern und sicherstellen, dass das Unternehmen gegenüber branchenweiten Herausforderungen wie dem Klimawandel widerstandsfähig bleibt.

"Ich fühle mich geehrt, dass Miles, der Vorstand und die Tausenden von Driscoll's-Mitarbeitern auf der ganzen Welt mich damit betraut haben, das Unternehmen in seine Zukunft zu führen", sagte Björn. "Miles' Vermächtnis ist die Kraft und Klarheit von Driscolls Mission, Vision und Werten. Er hat sie als Richtschnur für alle Entscheidungen und Maßnahmen des Unternehmens verwendet. Als neuer Steward von Driscoll's verpflichte ich mich gegenüber all unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden, dass ich auf seinem Erbe aufbauen und dieselben Prinzipien ehren werde."

Ein bleibendes Vermächtnis

Miles Reiter ist seit über 70 Jahren in irgendeiner Form im Beerengeschäft tätig. Nach dem College wurde er in den 1970er Jahren Beerenzüchter im kalifornischen Pajaro Valley und wurde 1988 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt. Reiter war bereits zweimal CEO des Unternehmens einmal von 2000-2015 und erneut von 2018 bis heute.

"Generationen meiner Familie vor mir und, wie ich vermute, auch noch Generationen danach, waren oder werden tief in dieses immer wieder faszinierende Geschäft involviert sein", sagte Reiter. "Ein besonderes Vergnügen war es, die Menschen kennenzulernen, die unser globales Team von Mitarbeitern, unabhängigen Züchtern, Industriepartnern und Einzelhandelskunden ausmachen, sei es auf dem Feld, auf einer Baustelle, auf dem Markt, bei einem Glas Wein und einem Essen oder am besten bei allem zusammen."

Er fügte hinzu: "Es ist nun an der Zeit für mich, als CEO zurückzutreten. Gemeinsam mit unserem Vorstand habe ich eine neue Führungspersönlichkeit gesucht, die sich unseren Werten und unserer Mission verpflichtet fühlt und eine Zukunft anstrebt, in der Driscoll's das Beerenunternehmen der Welt wird und das Leben aller bereichert, die wir berühren. Mit großer Begeisterung und Zuversicht ernennen wir Soren zum neuen CEO. Sein tiefes globales Wissen über das Beerengeschäft, sein starker Intellekt, sein gesundes Urteilsvermögen und sein ansteckender Sinn für Humor qualifizieren ihn in einzigartiger Weise für diese Rolle."

Über Driscoll's

Driscoll's ist der weltweite Marktführer für frische Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren. Mit mehr als 100 Jahren landwirtschaftlicher Tradition ist Driscoll's ein Pionier der Innovation von Beerenaromen und die vertrauenswürdige Verbrauchermarke von Only the Finest Berries. Mit mehr als 900 unabhängigen Züchtern auf der ganzen Welt entwickelt Driscoll's exklusive, patentierte Beerensorten, wobei ausschließlich traditionelle Züchtungsmethoden zum Einsatz kommen, die sich auf den Anbau hervorragend schmeckender Beeren konzentrieren. Ein engagiertes Team von Agronomen, Züchtern, Sensorikern, Pflanzenpathologen und Entomologen hilft bei der Aufzucht von Setzlingen, die dann auf lokalen Familienbetrieben angebaut werden. Die Beeren von Driscoll's werden in mehr als 20 Ländern angebaut und sind in mehr als 40 Ländern in Nordamerika, Australien, Europa und China für Verbraucher erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231010256952/de/

Contacts:

Frances Dillard

press@driscolls.com