Diese Übernahme wird zu erweiterten Klimalösungen führen und transparente, glaubwürdige Erkenntnisse über freiwillige Kohlenstoffmärkte für Unternehmen, institutionelle Investoren und andere Kapitalmarktteilnehmer liefern.

Unterstreicht das Engagement von MSCI, durch hochwertige, innovative Daten und Einblicke für mehr Klarheit bei Klima-Investitionen zu sorgen.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von geschäftskritischen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Unterzeichnung einer Kaufvereinbarung zur Übernahme von Trove Research, einem auf Daten, Analysen und Beratung spezialisierten Unternehmen, bekannt.

Trove Research wurde 2015 gegründet und ist eine weltweit anerkannte Quelle für Informationen über die Kohlenstoffmärkte, die fundierte Branchenkenntnisse mit proprietären Daten und innovativen Modellen kombiniert. Seit 2020 konzentriert sich Trove Research ausschließlich auf die Verfolgung der Klimaverpflichtungen von Unternehmen und die Bereitstellung hochwertiger Daten und Einblicke in den freiwilligen Kohlenstoffmarkt über eine einzige, einheitliche Plattform.

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt entwickelt sich schnell zu einem wesentlichen Bestandteil der Finanzierung des kohlenstoffarmen Übergangs und hilft Unternehmen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, was die Nachfrage nach robusten, klaren und effektiven Entscheidungshilfen erhöht.

Die Integration der bedeutenden Position von Trove Research auf dem globalen Markt für Emissionsgutschriften in die End-to-End-Klimalösungen von MSCI wird dazu beitragen, das Ziel von MSCI, erweiterte Klimalösungen anzubieten, zu beschleunigen und den festgestellten Bedarf von Unternehmen, institutionellen Anlegern und anderen Kapitalmarktteilnehmern an transparenten, glaubwürdigen Einblicken in die freiwilligen Kohlenstoffmärkte zu erfüllen. Die Transaktion wird es MSCI ermöglichen, zusätzliche Produkte für das breitere Ökosystem des Kohlenstoffmarktes zu liefern, einschließlich Banken, Börsen und Entwickler. MSCI wird in der Lage sein, Einblicke in die Umstellungspläne eines Unternehmens, die Qualität der vorhandenen Emissionsgutschriften und die Preisaussichten für Emissionsgutschriften zu geben.

Die Kombination wird dazu beitragen, die Standards und Methoden innerhalb der freiwilligen Kohlenstoffmärkte neu zu definieren und zeigt das Engagement von MSCI für Transparenz und die Bereitstellung umfassender Klimadaten und -einblicke für das globale Investmentökosystem.

Henry Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer von MSCI, sagte: "Der freiwillige Kohlenstoffmarkt spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, der Welt zu helfen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, während wir unseren Kunden helfen, den Übergang zu bewältigen. Trove Research bietet einzigartige Daten und Erkenntnisse darüber, wie der Markt funktioniert und was getan werden kann, um ihn zu verbessern. Durch die Kombination dieser Instrumente mit unserem integrierten Geschäft, unserem vielfältigen Kundenstamm und unserem breiten Spektrum an Fähigkeiten wird MSCI seine Position als führender Anbieter von klimabezogenen Investmentlösungen stärken."

Guy Turner, Chief Executive Officer von Trove Research, kommentierte: "Trove hat es sich schon immer zur Aufgabe gemacht, Daten und Analysen zu nutzen, um bessere Investitionsentscheidungen zu ermöglichen. Die Kombination der umfassenden Daten und Analysen von Trove zum Kohlenstoffmarkt mit dem Umfang und der Breite der Nachhaltigkeits- und Finanzdaten von MSCI wird es uns ermöglichen, wirklich weltweit führende Lösungen für den Klimaschutz zu entwickeln und unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Ich freue mich auf das, was wir gemeinsam erreichen werden."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben und es wird nicht erwartet, dass die finanziellen Auswirkungen der Transaktion für MSCI wesentlich sind. Die Transaktion wird voraussichtlich noch in diesem Quartal abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Finanzergebnisse von Trove Research werden als Teil des berichtspflichtigen Segments ESG Climate von MSCI präsentiert.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir unseren Kunden, bessere Anlageentscheidungen zu treffen, indem wir sie in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren und selbstbewusst effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, researchgestützte Lösungen, mit denen unsere Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewinnen und die Transparenz verbessern können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.msci.com. MSCIIR

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, insbesondere Aussagen über die geplante Übernahme von Trove Research und die Aussichten für das neu erworbene Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf zukünftige finanzielle Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie erkennen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von MSCI liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen können.

Weitere Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Jahresbericht von MSCI auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, der am 10. Februar 2023 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formular 8-K, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von MSCI als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von MSCI in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die Geschäftsergebnisse, die Wachstumsstrategie und die Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

