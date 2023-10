Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass Hozon New Energy Automobile Co., Ltd., Wind River Linux ausgewählt hat, um die Hozon Automotive Intelligent Security Vehicle Platform zu entwickeln.

"Software wird die Automobilindustrie weiter vorantreiben und neue Möglichkeiten für Automobilhersteller und Verbraucher schaffen", sagte Avijit Sinha, Chief Product Officer bei Wind River. "Wind River Linux kann Innovatoren wie Hozon bei der Entwicklung von Hochleistungs-Frameworks helfen, die das softwaredefinierte Fahrzeug beschleunigen."

"Hozon setzt bei der Entwicklung seiner Fahrzeuge neue Maßstäbe", sagte Dai Dali, Chief Technology Officer bei Hozon. "Es ist wichtig, sowohl mit einem Auto- als auch mit einem Linux-Experten zusammenzuarbeiten, der ein Höchstmaß an professionellen Dienstleistungen in Kombination mit langfristigen Support- und Lokalisierungskapazitäten bietet, einschließlich Expertise in den Bereichen Leistungsoptimierung, Sicherheit und Schutz. Wir glauben, dass Wind River ein ausgezeichneter Partner ist."

Die Hozon Automotive Intelligent Security Vehicle Platform ist ein Hardware- und Software-Framework für Hochleistungs-Computing-Gateways und Fahrzeugsteuerung, das ab 2025 in Produktion gehen soll. Die Plattform integriert Open-Source-Frameworks und -Tools und ermöglicht so die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Softwareanwendungen. Wind River Linux bietet hohe Stabilität und Sicherheit, um Hozons Hochleistungsanforderungen auf Arm-Silizium zu erfüllen. Wind River Linux ist die fortschrittlichste Linux-Plattform der Embedded-Branche und unterstützt Teams bei der Entwicklung, der Bereitstellung und dem Betrieb robuster, zuverlässiger und sicherer Embedded-Lösungen, die auf einem speziell entwickelten Linux-Betriebssystem laufen.

Die Zusammenarbeit zwischen Hozon und Wind River umfasst auch die Arbeit an der nächsten Generation automobiler Infrastruktursoftware, die softwaredefinierte Fahrzeugfunktionen wie fortschrittliches Hochleistungs-Computing, interne und externe Vernetzung zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur (V2X) sowie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) ermöglicht.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das Unternehmen ein Innovator und Pionier und versorgt Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem unterstützt wird. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Wind River unter www.windriver.com.

Über NETA AUTO

Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (kurz "Hozon") wurde 2014 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das Hardware-Produkte und Software-Dienstleistungen auf der Grundlage von F&E-Innovationen, intelligenter Fertigung und Omnichannel-Vertriebsdienstleistungen integriert.

Neta Auto ist eine Automarke, die zu Hozon gehört. Mit dem ursprünglichen Ziel, "intelligente EVs für alle zu bauen", übernimmt Neta Auto die Verantwortung, die Norm zu brechen, um das Fahrerlebnis intelligenter zu machen, und arbeitet mit dem Wert "Technik für alle". Neta Auto konzentriert sich auf Produkte und fortschrittliche Technologien und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kontinuierliche Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen zu fördern und eine führende Rolle bei technologischen Entwicklungstrends zu spielen.

Neta Auto hat Neta GT, Neta X, Neta S, Neta U, Neta V und einige andere Modelle auf den Markt gebracht, um den A-B-Mainstream-Markt abzudecken. Neta Auto hat 2021 eine selbst entwickelte intelligente Fahrzeugplattform "Shanhai Platform" und die intelligente Technologiemarke "Haozhi" von Hozon auf den Markt gebracht, um den neuen Anforderungen der Nutzer und Märkte gerecht zu werden.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

