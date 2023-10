Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4854/ Beatrice Schobesberger ist Mitentwicklerin der Private Banking Kultur in Österreich und Mitbegründerin des Podcasts Moneyküre. Wir machen eine wunderbare Zeitreise über fast vier Jahrzehnte Börsegeschichte und sprechen über Destinationen wie Buenos Aires, London, New York, natürlich Wien, Vorarlberg sowie Stationen wie CA, Erste Bank, Wiener Privatbank, RLB NÖ/Wien, Hypo Vorarlberg und die Selbstständigkeit. Themen wie She Invest, FAM oder der Moneyküre Podcast mit Lisa Pulsinger bekommen besonders viel Raum.Moneyküre: https://open.spotify.com/show/7lmEs6GgNOdKswIEO29t10 Lisa Pulsinger: https://audio-cd.at/page/podcast/4726Martha Bacher: ...

