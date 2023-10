Am 9. Januar 2007 veränderte sich die Welt. Damals stellte Apple sein iPhone vor. Smartphones mit Touchscreen waren vorher unbekannt. Und heute? Kommt kaum noch jemand ohne Smartphone, Tablets und Co. aus! Für Apple war das iPhone das Produkt, das vieles veränderte und die Kalifornier zeitweise zum teuersten Unternehmen der Welt machte. Ende 2022 schickte sich mit ChatGPT die nächste Technologie an, die Welt zu verändern. Die Aktie von NVIDIA ist seitdem im Höhenflug. Wir beleuchten NVIDIA und Apple und prüfen, welche Revolution für das deutsche Unternehmen Cantourage alles verändern könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...