DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Kospi nach ermutigenden Samsung-Zahlen +2,3%

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit erneut freundlichen Vorgaben der US-Börsen legen die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch weiter zu. Sinkende Anleiherenditen und Aussagen von US-Notenbankvertretern, dass keine weiteren Zinserhöhungen nötig seien, trieben am Dienstag die Kurse an der Wall Street nach oben.

Unter den Börsen der Region ragt der südkoreanische Aktienmarkt mit einem Plus von 2,3 Prozent heraus. Indexschwergewicht Samsung Electronics gibt dem Leitindex Kospi Auftrieb. Die Samsung-Aktie rückt um fast 4 Prozent vor, nachdem der Konzern überzeugende vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt hat. Im Vergleich zum Vorjahr ist der operative Gewinn des Unternehmens zwar zurückgegangen, verglichen mit dem zweiten Quartal dieses Jahres aber gestiegen.

Etwas bescheidener fallen die Kursgewinne an den anderen Handelsplätzen aus. Der Nikkei-225-Index rückt in Tokio um 0,8 Prozent vor. Hoffnungen auf neue Wirtschaftsstimuli der Regierung in Peking stützen derweil die chinesischen Börsen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen berichtet, dass China für 2023 ein höheres Haushaltsdefizit beschließen könnte, um die Wachstumsziele zu erreichen. Die Analysten von Goldman Sachs halten das für unwahrscheinlich, erwarten aber weitere haushaltspolitische Maßnahmen in den kommenden Monaten. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 1,4 Prozent nach oben. In Schanghai liegt der Composite-Index 0,2 Prozent im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.088,60 +0,7% +0,7% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.997,11 +0,8% +18,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.458,98 +2,3% +10,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.081,22 +0,2% -0,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.919,55 +1,4% -11,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.190,37 -0,3% -2,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.436,83 +0,1% -5,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0604 -0,0% 1,0605 1,0561 -0,9% EUR/JPY 157,87 +0,1% 157,71 157,37 +12,5% EUR/GBP 0,8628 -0,1% 0,8633 0,8641 -2,5% GBP/USD 1,2291 +0,0% 1,2285 1,2222 +1,6% USD/JPY 148,87 +0,1% 148,70 149,01 +13,5% USD/KRW 1.339,86 -0,5% 1.346,78 1.349,25 +6,2% USD/CNY 7,1651 -0,0% 7,1660 7,2950 +3,9% USD/CNH 7,2920 +0,0% 7,2899 7,2982 +5,3% USD/HKD 7,8177 -0,0% 7,8192 7,8239 +0,1% AUD/USD 0,6420 -0,2% 0,6431 0,6396 -5,8% NZD/USD 0,6025 -0,3% 0,6045 0,6007 -5,1% Bitcoin BTC/USD 27.122,41 -1,1% 27.429,54 27.683,60 +63,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,19 85,97 +0,3% +0,22 +10,8% Brent/ICE 87,95 87,65 +0,3% +0,30 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.859,55 1.860,50 -0,1% -0,95 +2,0% Silber (Spot) 21,85 21,83 +0,1% +0,02 -8,9% Platin (Spot) 886,58 885,23 +0,2% +1,35 -17,0% Kupfer-Future 3,63 3,63 -0,2% -0,01 -4,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 11, 2023 00:36 ET (04:36 GMT)

