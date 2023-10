In den letzten beiden Handelstagen geht es für die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) steil nach oben und der Wert konnte erfolgreich seinen Test der 50-Tage-Linie abschließen. Dafür gibt es gute Gründe. Vonovia vorgestellt Vonovia mit Sitz in Bochum verwaltet und vermietet Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Durch die Übernahmen des Konkurrenten Deutsche Wohnen ist das Unternehmen zum größten Immobilienkonzern Europas avanciert mit über ...

