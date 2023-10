Birkenstock wählt die Mitte. Der deutsche Sandalenhersteller im Luxus-Segment hat seine Aktien erfolgreich bei 46 US-Dollar platziert und liegt damit in der Mitte der Bewertungserwartungen. Exxon Mobil will abschließen. Schon in der vergangenen Woche waren Gerüchte über Übernahmegespräche mit Pioneer Natural Resources bekannt worden und heute soll die Einigung erfolgen. Gewinneinbruch bei Samsung Electronics. Der Gewinn fiel im 3. Quartal um -78 %, aber damit weniger stark als befürchtet.Positive Stimmung in Asien am Mittwochmorgen. Die Anleger ...

