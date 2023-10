München (ots) -- Start der offenen Betaphase: neueste Version der "Tradar Sports"-App auf iOS und Android verfügbar- Ab jetzt zum kostenlosen Download im Apple AppStore (https://onelink.to/trpm?utm_source=Pressemitteilung&utm_medium=PM-open-beta&utm_campaign=open-beta) und Google PlayStore (https://onelink.to/trpm?utm_source=Pressemitteilung&utm_medium=PM-open-beta&utm_campaign=open-beta)- Neue Partner, neue Spieler: Inzwischen kooperiert Tradar mit fünf lizenzierten Partnerclubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga.- Aktuell sind 82 Spieler aus der Bundesliga auf der Plattform verfügbar- CEO und Mitgründer Felix Schmidt: "Ein enorm wichtiger Meilenstein für uns."Ab sofort ist die App für Android und iOS-Geräte verfügbar und kann sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store kostenlos heruntergeladen werden. Gleichzeitig startet damit die offene Beta-Phase. Anders als bisher kann nun jedermann die App selbst herunterladen und sofort ausprobieren. "Die Veröffentlichung der 'Tradar Sports'-App ist ein enorm wichtiger Meilenstein für uns", so CEO und Mitgründer Felix Schmidt. "Wir sind überaus dankbar für das ungemein wertvolle Feedback unserer bisherigen User. Nur so können wir Tradar kontinuierlich weiterentwickeln und konsequent an den Bedürfnissen unserer Nutzer ausrichten. Jetzt freuen wir uns auf viele neue User und deren Rückmeldungen zum ersten Neo-Sports Broker Europas".Tradar Sports: Ab jetzt kostenlos zum Download im Apple AppStore (https://apps.apple.com/app/apple-store/id6445909991?pt=124069897&ct=website_badge&mt=8) und Google PlayStore (https://go.tradarsports.com/website_Android).Über die "Tradar Sports" App:Tradar möchte Sportfans erstmals die Möglichkeit geben, in ihre Leidenschaft zu investieren: über eine digitale Plattform können sie direkt vom Handy aus Player Token aktueller Bundesligaspieler erwerben und somit ihr Fußballwissen für ein Investment nutzen. Die auf der Blockchain-Technologie basierende Web3-Anwendung macht diese völlig neuartige Form des Investments einfach, verständlich und leicht zugänglich. Tradar ist damit ein Vorreiter im Sportbereich und ein "Gamechanger" für die Fans.Weitere gute Nachricht: FC Augsburg wird Partner von TradarMit dem FC Augsburg gewinnt Tradar einen weiteren deutschen Traditionsverein als Partnerclub. Somit kooperiert Tradar inzwischen schon mit fünf lizenzierten Bundesliga- Vereinen: Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim und der FC Augsburg. Gespräche mit zahlreichen weiteren Vereinen (national wie international) finden derzeit bereits statt."Der Ausbau der Club-Partnerschaften ist für Tradar aus strategischer Perspektive von größter Bedeutung, denn mit jedem neuen Club steigt die Anzahl der verfügbaren Spieler auf der Plattform. Damit steigt die Anzahl der Investmentmöglichkeiten und die Attraktivität des Produkts", so Felix Schmidt.Über TradarTradar ist der erste Neo-Sports Broker Europas für den Handel mit offiziell lizenzierten Spieler-Token.Mit der "Tradar Sports"-App können Fans bereits ab 1EUR und direkt vom Handy aus Player Token aktueller Bundesligaspieler erwerben und somit erstmals ihr Fußballwissen für ein Investment nutzen. Um diese völlig neuartige Form der Geldanlage zu ermöglichen, kooperiert das Web3-Unternehmen aus München mit mehreren ausgewählten Clubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga.Hinter Tradar steht das 2021 von Felix Schmidt (CEO), Michael Ebermann (CSO) und Christian Dotterweich (CTO) gegründete Startup MFC Labs GmbH, das die Plattform entwickelt hat und sie betreibt. MFC Labs GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG und wird bei der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter Haftung der CONCEDUS GmbH, Eckental, tätig.Weitere Informationen zu Tradar: www.tradarsports.comRisikohinweis:Der Erwerb von Spieler Token ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust (Totalverlust) des eingesetzten Betrags führen können. Der Wert der Player Token kann schwanken und es besteht keine Garantie für den Erfolg der Investition. Ob sich ein Handel mit Player Token entwickelt, kann nicht garantiert werden. Vor dem Erwerb von Player Token wird empfohlen, sich über die damit verbundenen Risiken zu informieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den bereitgestellten Risikohinweisen auf https:/www.tradarsports.com/legal (http://https/www.tradarsports.com/legal).Pressekontakt:Bei Medienanfragen wenden Sie sich an:Susanne Kollberg, VP Marketing & Communications Tradar - presse@tradarsports.comOriginal-Content von: MFC Labs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172159/5623027