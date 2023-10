Neben dem Fokus auf KI investiert Alphabet auch in den Ausbau seines Cloudgeschäftes. Zusammen mit Microsoft und Amazon ist Alphabet hier die dritte Kraft am Markt. Nachdem die Marktteilnehmer aktuell Firmen mit KI-Konnex honorieren, hat Alphabet einen intakten Aufwärtstrend ausgebildet. Alphabet hat sich in Deutschland viel vorgenommen. Rund eine Milliarde Euro investiert der Internet-Riese in seine Cloud-Infrastruktur in der Bundesrepublik. Ein ...

