Der DAX startet nach einem gelungenen Tag gestern leicht negativ in den Tag. Neuigkeiten gibt es bei den Inflationsdaten. Außerdem steht die Rheinmetall-Aktie im Fokus Banken und Brokerhäuser hatten es bereits erwartet: Der DAX und der Euro Stoxx 50 starten heute leicht negativ in den Tag. So steht der deutsche Leitindex derzeit bei 15.267 Punkten, das europäische Pendant bei 4.176 Punkten.Nach dem ersten Schock über die anhaltenden heftigen Kämpfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...