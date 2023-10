Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich bereits am Vormittag in Richtung USA, denn weiterhin bewegt die Frage nach dem zukünftigen Zinspfad der FED die Märkte, so die Analysten der Helaba.Argumente für höhere Zinsen seien vorhanden, aber auch dagegen. Zuletzt hätten FED-Vertreter eher vorsichtigere Töne angeschlagen und so würden die Redebeiträge sowie das FOMC-Protokoll mit hohem Interesse verfolgt. Die Analysten würden damit rechnen, dass sich die FED alle Optionen offenhalte und insofern keine Vorfestlegung in irgendeiner Richtung erfolge, sondern vor allem auf die Datenabhängigkeit verwiesen werde. ...

