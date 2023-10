Ab Ende des kommenden Jahres soll in Teilen des Stadtzentrums eine Umweltzone errichtet werden, um die Luftqualität in diesen Bereichen zu verbessern. Ein Jahr später könnte diese auf weitere Teile der Stadt ausgeweitet werden. Die schwedische Hauptstadt will Teile der Innenstadt zur Umweltzone erklären. Das bedeutet, dass dann nur noch Elektroautos oder andere lokal emissionsfreie Fahrzeuge in Teilen der Innenstadt unterwegs sein dürfen. Nach Angaben ...

