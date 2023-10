VW startet den Vorverkauf des weiterentwickelten ID.4 und ID.5. Die optimierten Modelle werden den gleichen Grundpreisen wie die Vorgänger angeboten, konkret ab 40.335 für den ID.4 Pure. Vorgestellt hatte Volkswagen das Update für die beiden MEB-Modelle Anfang September auf der IAA Mobility in München. Die wichtigsten Änderungen in Kürze: Bei den Antrieben ab der Pro-Version ist an der Hinterachse künftig der im ID.7 vorgestellte E-Motor APP550 verbaut, ...

