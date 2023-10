Exxon Mobil wird voraussichtlich am heutigen Mittwoch verkünden, dass es den US-Rivalen Pioneer Natural Resources für rund 60 Mrd. $ übernehmen will. Damit würde der US-amerikanische Öl-Gigant an der Spitze des größten US-Ölfeldes, dem Permian Basin, stehen und würde sich mit der bisher größten Übernahmen in 2023 für die kommenden Jahre eine der kostengünstigsten Produktionen in den USA sichern.

