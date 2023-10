Die Gehälter im kanadischen Bergbau sind in diesem Jahr moderat angestiegen. Das berichtet die Fachzeitschrift "The Northern Miner" unter Berufung auf eigene Umfragen. Dabei sind die Bezüge von Mitarbeitern in leitenden Positionen offenbar stärker gestiegen als Gehälter in ausführenden Positionen. So stieg das Jahresgehalt von Minenmanagern um 11,3 % von 254.200 CAD auf 282.900 CAD.

Den vollständigen Artikel lesen ...