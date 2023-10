Für die LMVH-Aktie (WKN: 853292) geht es am Mittwochmorgen um rund -2,5% bergab. Damit setzt das Papier des französischen Luxusgüterkonzerns seinen Abwärtstrend der letzten drei Monate fort. Inzwischen hat die LVMH-Aktie alle Kursgewinne der ersten Monate des Jahres vollständig abgegeben und notiert auf dem Niveau zum Jahresbeginn. Was drückt auf den Kurs des in den letzten Jahren so erfolgreichen Luxuskonzerns? LVMH vorgestellt LVMH ist der mit ...

