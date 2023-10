Die Eckert & Ziegler Aktie kann den positiven Schwung aus den gestrigen Neuigkeiten mit in den Handel am Mittwoch nehmen. Aktuell werden im XETRA-Handel mehr als 2 Prozent Kursgewinn auf 34,16 Euro notiert, im Tagesverlauf hat der Anteilschein des Berliner Radiologie-Unternehmens heute in der Spitze 34,54 Euro erreicht. Nach deutlichen Kursverlust ...

