Düsseldorf (ots) -Xiaomi hat zwei unvergessliche Momente im Leben des YouTubers Julien Bam und der Schauspielerin Ruby O. Fee dokumentiert. Begleitet wurden sie dabei vom Leica Fotografen André Josselin, der mit der Leica Linse des Xiaomi 13T Pro die Magie des Augenblicks einfing. Ebenfalls mit dabei war Jim Gramming, ein begabter Videokünstler, der die besonderen Momente auf Video festhielt. Unter dem Motto "Ich lebe meinen Moment" wurden die daraus entstandenen Werke in Berlin in einer ganz besonderen Foto- und Videoausstellung präsentiert.Die unvergesslichen Momente von Julien Bam und Ruby O. FeeSowohl Julien Bam als auch Ruby O. Fee haben sich zwei unvergessliche Momente von ihrer Bucket List erfüllt: Julien Bam hat einen ganz besonderen Tag mit seiner Mutter verbracht, um das traditionelle geheime Familienrezept aus Singapur zu lernen: "Was ich mit diesem Gericht verbinde, ist meine zweite Heimat Singapur", erklärt Julien Bam hier im Video (https://www.instagram.com/reel/CyJM566sejU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D).Bei Ruby O. Fee stand hingegen das Erklimmen der 2.962 Meter hohen Zugspitze auf der Bucket List: "Ich bin schon als Kind viel gewandert mit meinem Vater. Ich habe mir immer vorgenommen, mit ihm irgendwann Berge zu besteigen", schildert Ruby O. Fee hier im Video (https://www.instagram.com/reel/CyOuqg_sUit/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==). "Ich freue mich, dass ich es mit meinen eigenen Beinen hier hoch geschafft habe, und das genieße ich jetzt. Das ist mein Moment."Leica Fotograf André Josselin ist glücklich, die Erinnerungen mit der Kamera verewigen zu dürfen: "[...] deswegen habe ich mich auch besonders gefreut, dass Xiaomi mich gefragt hat, ob ich diese Leica Linse Mal ausprobieren möchte, weil es hier ja um spezielle und einzigartige Momente und eben diese Bucket List von anderen Personen geht."In der P61 Gallery in Berlin, einem Ort, der die Vorzüge der digitalen Foto- und Videografie mit der Möglichkeit des persönlichen Austausches perfekt kombiniert, trafen sich gestern Künstler, Journalisten und Mi Fans, um die zwei Höhepunkte auf den Bucket Lists von Julien Bam und Ruby O. Fee zu zelebrieren.Weitere Einblicke von Julien Bam und Ruby O. Fee sowie einen Bucket-List-Wettbewerb (https://www.instagram.com/reel/CyBnI9Dowli/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==) gibt es auf dem offiziellen Xiaomi Instagram Account: @xiaomi.deutschland (https://www.instagram.com/xiaomi.deutschland/?hl=de).