Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Tschechien sank im Juli erstmals seit sechs Monaten, so die Analysten von Postbank Research.So habe die Produktion gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent nachgegeben und dabei alle Industriesektoren betroffen. Vor allem der Minenbereich habe die größten Rückgange in der Produktion mit rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...