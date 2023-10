Dublin (www.fondscheck.de) - Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hat Mediolanum International Funds eine Studie zu Sub-Advisor-Fonds in Auftrag gegeben, so die Experten von Mediolanum International Funds Ltd.Der Report von Allfunds Data Analytics zeige: Das Vermögen, das in solchen Fonds verwaltet werde, wachse kontinuierlich und habe Ende Juni 2023 1,38 Billionen Euro erreicht - 11 Prozent des UCITS-Fondsuniversums. Das belege, wie attraktiv das Modell für Kunden und Vertriebsstellen sei. Sub-Advisor-Fonds seien Fonds, für deren Verwaltung Asset Manager einen oder mehrere externe Spezialisten ("Dritte") engagieren würden. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Das in Sub-Advisor-Fonds verwaltete Vermögen von Mediolanum sei im vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 46 Milliarden Euro gestiegen. Damit etabliere sich Mediolanum International Funds weiterhin als Spitzenreiter unter den Plattformen für Fonds von Bankengruppen ("Bankenvertriebskanal") in der EMEA-Region, die von Drittmanagern verwaltet würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...