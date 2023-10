Ballard Power Systems hat vom polnischen Bushersteller Solaris einen weiteren Großauftrag für Brennstoffzellen-Module erhalten. Der neue Auftrag umfasst 177 Module, deren Auslieferung noch 2023 beginnen und 2026 abgeschlossen werden soll. Ballard äußert sich in einer Mitteilung auch dazu, wo die Busse mit den neuen Brennstoffzellen an Bord künftig ihren Dienst verrichten werden: 127 der 177 georderten Brennstoffzellen-Module werden demnach in den ...

