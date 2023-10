Heute im gabb: Um 11:45 liegt der ATX TR mit +0.61 Prozent im Plus bei 7009 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.24% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.47% auf 107.4 Euro, dahinter S Immo mit +2.19% auf 13.53 Euro und Erste Group mit +1.40% auf 32.995 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15439 (+0.29%, Ultimo 2022: 13923, 10.88% ytd). - In den News: CIRA-Jahrestagung, A1 Telekom Austria, Research zu AMAG, Aktiendeals bei Austriacard- Nachlese: Traders Place in unserem D-Podcast dabei, Beatrice Schobesberger, ZFA Award Re-live- Unser Robot sagt: Addiko Bank, CA Immo, S Immo, Günther Ofner führt den 4. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 11.10.: Traditionell ein eher ruhiger Tag- Österreich-Depots: Aufwärts- wikifolio Stockpicking Österreich ...

