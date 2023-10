BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will verstärkt gegen Geldwäsche vorgehen und dafür eine neue Behörde schaffen. Das Kabinett gab am Mittwoch grünes Licht für entsprechende Pläne von Finanzminister Christian Lindner. "Wir bündeln jetzt die unterschiedlichen Kompetenzen innerhalb der Geldwäschebekämpfung in einer neuen Behörde mit ausreichend Personal und einer modernen IT-Infrastruktur", sagte der FDP-Politiker. "Nur so wird es uns gelingen, dass künftig auch die großen Fische ins Netz gehen. Damit läuten wir im Kampf gegen Finanzkriminalität eine neue Ära ein."

Vorgesehen ist ein neues Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, in dem Analyse, strafrechtliche Ermittlungen und Aufsicht koordiniert werden. Innerhalb der Behörde ist ein "Ermittlungszentrum Geldwäsche" geplant, das in bedeutsamen, internationalen Fälle von Geldwäsche mit Deutschlandbezug tätig wird - mit allen den Strafverfolgungsbehörden zustehenden Befugnissen.

Das Ermittlungszentrum soll dabei bereits bei verdächtigen Finanzströmen ansetzen, um dahinter liegende Straftaten aufzudecken. Das Konzept wird "follow the money" ("Folge dem Geld") genannt und soll direkter zu professionellen Hintermännern und Netzwerken führen./tam/DP/ngu