Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schwächephase am Primärmarkt hält an und das Marktumfeld für Covered Bonds bleibt geprägt von der Fokussierung auf die kürzeren Laufzeiten, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Das schon seit einigen Handelstagen vorherrschende Risk Sentiment sei auch nicht ohne Konsequenzen für das EUR-Benchmarksegment, welches sich in der Folge einem allgemeinen Aufwärtstrend bei den Spreads nicht entziehen könne. Insgesamt seien in der Zeit seit der letzten Ausgabe unserer Wochenpublikation fünf Emittenten auf die Investoren zugegangen. Zunächst habe am 26. September die slowenische Prima Banka Slovensko (Ticker: PKBSK) erfolgreich einen Bond (ISIN SK4000023834/ WKN A3LPBK) in Höhe von EUR 500 Mio. (2,0y) platziert. Der Deal sei mit einer anfänglichen Guidance von ms +58 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet und habe bei ms+ 56 Bp festgezurrt werden können. Die Orderbücher hätten sich mit EUR 860 Mio. ordentlich gefüllt gezeigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...